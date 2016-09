Брэд Питт попросил не трогать во время развода детей

Голливудский актер Брэд Питт сообщил, что опечален разводом с актрисой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.

«Я очень опечален этим, но самое главное сейчас — это благополучие наших детей. Я прошу СМИ не трогать их в это непростое время», — заявил Питт.

Накануне стало известно, что актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к бракоразводному процессу.

Адвокат голливудской Джоли Роберт Оффер заявил, что решение о разводе Джоли приняла «в интересах здоровья семьи», и что причиной разрыва стали непримиримые разногласия с Питтом в подходе к воспитанию детей.

Was this the beginning of the end for Brad Pitt and Angelina Jolie? https://t.co/G7QhlTO15n pic.twitter.com/4m2rXKvSTT