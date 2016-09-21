Ефимова продаст подаренный за олимпийские победы BMW

Серебряная медалистка бразильской Олимпиады, пловчиха Юлия Ефимова сообщила о продаже кроссовера BMW X4, полученного в подарок за ее победы, передает «Весь спорт».

«Я решила продать автомобиль BMW X4, полученный за две серебряные медали Рио-2016. Искренне благодарна за этот подарок Фонду поддержки олимпийцев России и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Но сейчас у меня другие потребности. Во-первых, у меня уже есть классный автомобиль, тоже "олимпийский" - Audi A6 за бронзовую медаль Лондона-2012. Так как я все время после тех Игр жила в Америке, она почти новая, с минимальным пробегом. Катаюсь на ней, только когда бываю в Волгодонске. Во-вторых, мне нужны деньги, чтобы купить квартиру в Москве», — сообщила она изданию.

Ефимова рассказала, что собирается вернуться в Россию и организовать профессиональную команду Efimova Team для участия в мировых соревнованиях. Квартира в Москве ей необходима как «опорный центр».

Продажа «олимпийского» BMW X4 будет проходить в формате «закрытого аукциона».