ФАС пообещала увеличивать штрафы Google каждые две недели

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев выразил готовность каждые две недели предъявлять новые штрафы в отношении Google в случае откладывания компанией удовлетворения требований регулятора. Об этом пишет РИА Новости.

«Если речь пойдет о затягивании процесса, то мы будем собираться каждые две недели новый штраф им выносить за невыполнение предписания. Это будет продолжаться до победного конца и до окончательного решения суда. Это нормально», — пояснил глава ФАС.

Артемьев также добавил: «У нас много будет с ними теперь, видимо, рассмотрений».

Ранее сообщалось, что ФАС намерена выставлять новые штрафы американской интернет-компании Google, пока та не выплатит 438 млн рублей за нарушение закона о конкуренции. При этом, Артемьев уточнял, что если предписание, выданное компании Google, не будет выполнено, то вначале ей назначат штраф в 500 тысяч рублей, «потом он удваивается и так далее».

Напомним, что в 2015 году ФАС заинтересовалась жалобой «Яндекса» на своего конкурента Google. Претензии «Яндекса» были в части нарушения Google российского закона о конкуренции и злоупотреблении доминирующим положением на рынке.