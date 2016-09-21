Финские власти изъяли у россиянки троих детей

Финский правозащитник Йохан Бекман сообщил, что у россиянки Виктории Медведевой финские власти изъяли троих детей, сообщает ТАСС.

Он рассказал агентству, что двойняшек забрали из детского сада, а старшую девочку из дома. Всех поместили в приют.

«Медведева живет в Петрозаводске, временно работает в Финляндии. У всех есть гражданство Российской Федерации. Она просит помощи у российских властей, у российских дипломатов и у уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой», —сообщил Бекман, добавив, что серьезных оснований для изъятия детей не было.

Финские власти пока не прокомментировали эту информацию.

В 2014 году власти Финляндии забрали ребенка у россиянки Елены Полушкиной и передали его в немецкую приемную семью в Хельсинки. Затем мать уведомили о решении окончательно изъять ребенка и поместить его в детский дом.

По словам Бекмана, конкретные причины такого решения женщине не сообщили: «Социальные работники ссылаются на то, что мать-россиянка слишком эмоциональна и чересчур любит своего ребенка», — сказал он.

В феврале 2015 года ребенка Полушкиной вернули. Выяснилось, что проживавшая по соседству семья Хаупт ложно обвинила ее в жестоком обращении с ребенком.