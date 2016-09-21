В России заблокируют зеркало сайта Flibusta

В России 21 сентября подвергнется блокировке основное зеркало специализированного книжного сайта Flibusta. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации защиты авторских прав в интернете Максима Рябыко.

По его словам, соответствующее решение Мосгорсуда уже получено, и его передали в Роскомнадзор, который должен исполнить постановление в течение суток.

Теперь сайт может сменить доменное имя.

Отметим, Мосгорсуд решил заблокировать онлайн-библиотеку Flibusta.net из-за нарушения авторских прав этим летом. Издательство «Эксмо» обвиняло ресурс в нарушении авторских прав на четыре произведения Рэя Брэдбери, в том числе - «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки Солнца». Теперь онлайн-библиотека работает по адресу Flibusta.is.