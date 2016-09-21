Минстрой предложил отказаться от бесплатной приватизации жилья

Министерство строительства и ЖКХ России предлагает остановить приватизацию социального жилья для всех категорий граждан, кроме детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, наступил период, когда массовую приватизацию надо останавливать, оставить для детей-сирот, тех, кто остался без родителей, и дать им возможность выбора социального найма или передачи в собственность через определенный период времени», — заявил замглавы Минстроя Олег Бетин.

Бетин отметил, что проходящая приватизация ведет к сокращению фонда жилья по договору социального найма и не позволяет в полной мере обеспечить все социально незащищенные категории граждан России.

«Мы подготовили проект закона с этими принципами, он был одобрен в главном правовом управлении и в настоящее время направлен в Минэкономразвития. Там высказывались подобные точки зрения, вскоре, думаю, он должен поступить в правительство», — добавил Олег Бетин.

Ранее заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин сообщал, что за 21 год, пока продолжается приватизация, ее продлевали четыре раза. Сидякин отмечал, что 70% жилья, которое теоретически могло быть приватизировано, уже находится в собственности россиян.