В подмосковной электричке безбилетник начал стрельбу

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проинформировала об чрезвычайном происшествии в электропоезде по маршруту Серпухов — Новоиерусалимская. Безбилетный гражданин ранил кассира-контролера из травматического оружия в ответ на предложение покинуть поезд. Об этом сообщается на официальном сайте ЦППК.

«В этом поезде следовал гражданин, не оплативший проезд и отказавшийся приобретать билет в пути. Сотрудники компании предложили ему покинуть поезд, после чего он открыл стрельбу и ранил кассира-контролера. Кассир-контролер обратился в травматологический пункт, где установлен диагноз – непроникающее огнестрельное ранение в область грудной клетки. От госпитализации кассир-контролер отказался», — сообщает пассажирская компания.

Сотрудники полиции задержали виновника инцидента. На месте преступления работает следственная группа.

«В очередной раз нашел подтверждение высокий криминогенный потенциал безбилетного проезда, являющегося одним из звеньев цепи различных преступлений и правонарушений на ж/д транспорте», — подчеркивается в сообщении ЦППК.