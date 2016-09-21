СМИ сообщили о попытках ФСБ контролировать весь интернет-трафик

ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг выясняют возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера одного из производителей оборудования.

Эту информацию подтвердили собеседники издания в Администрации президента (АП) и источник в IT-компании.

«Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову "бомба", а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов»,— рассказал чиновник администрации президента изданию.

На запрос «Коммерсанта» в ФСБ и Минкомсвязи отвечать отказались, в Минпромторге его проигнорировали.

Напомним, по закону Яровой-Озерова операторы связи обязаны хранить полгода содержимое переговоров и переписки абонентов.

Однако существует мнение, что без дешифровки информация бесполезна.