Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять песни «Агаты Кристи»

Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова к своему брату Вадиму по поводу прав на исполнение песен группы, сообщает в среду, 21 сентября, агентство городских новостей «Москва».

Пока неизвестно, будет ли бывший фронтмен группы оспаривать это решение. Отмечается, что в суде Вадим Самойлов признал, что им исполняется только 21 песня из указанных в иске 172.

Ранее стало известно, что, кроме гражданского иска, Глеб Самойлов также обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела против своего брата Вадима по статье «Нарушение авторских и смежных прав». По этому заявлению проводится доследственная проверка.

Глеб Самойлов подал иск в начале июня. Заявление было связано с гастрольным туром Вадима Самойлова под названием «Агата Кристи. Все хиты», который проходит по городам России с прошлого года. В иске Глеб Самойлов потребовал запретить своему брату исполнять те 172 песни группы, автором которых он сам не является.

В августе Глеб Самойлов подал заявление в Главное управление Следственного комитета России по Москве, в котором попросил возбудить уголовное дело против своего брата по статье о нарушении авторских прав. Позже его адвокат Алиса Образцова заявила, что Вадим Самойлов оказывал давление на Глеба, грозя инициировать уголовное преследование за призывы к экстремизму, которые он якобы нашел в песнях его группы The Matrixxx.