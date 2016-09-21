Россияне стали меньше тревожиться из-за роста цен

О тревоге из-за роста цен заявили 72% опрошенных граждан России, сообщает «Левада-центр». Предыдущий опрос выявил 78% участников опроса, которые считают это главной проблемой.

Бедностью и обнищанием большинства населения обеспокоены 47% участников опроса.

Немного меньше россиян пугает рост безработицы — в этом признались 37% опрошенных.

Рост числа уголовных преступлений пугает 8% респондентов, и 14% опрошенных встревожены увеличением количества наркоманов.

Экономический кризис, состояние промышленности и сельского хозяйства беспокоит 31% участников опроса.

Четверть респондентов тревожатся из-за резкого социального расслоения общества (26%). Из-за недоступности многих видов медицинского обслуживания беспокоятся 22% участникво опроса, из-за роста платности образования, а также кризиса морали и нравственности —16%.

Почти вдвое больше опрошенных беспокоят коррупция и взяточничество, таких 31%.

В конце августа 2016 года 42% участников опроса «Левада-центра» заявили, что неспособность справиться с ростом цен является их главной претензией к правительству России.