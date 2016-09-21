Гуцериевы решили продать московские отели «Hilton» и «Holiday Inn»

Финансовая группа «Сафмар», подконтрольная семье Гуцериевых, приняла решение выставить на продажу отели «Hilton Москва Ленинградская», «Holiday Inn Москва Сущевский» и «Holiday Inn Москва Лесная». Об этом сообщает РБК.

«Мы готовы продать все и всегда: нефть, газ, уголь, золото, недвижимость и все другое, что у нас есть, — вопрос цены. Это и есть суть бизнеса: купить дешевле — продать дороже. Или купить то, что плохо продается, привести в порядок, капитализировать, продать. То есть опять: купить дешевле — продать дороже. Если предложенная цена отвечает нашим ожиданиям, мы продадим. Мы продаем все и всегда, кроме родины. Родина — это святое», — говорит бизнесмен Михаил Гуцериев.

Поиск инвесторов идет с конца августа 2016 года, все активы на данный момент находятся под залогом в банке ВТБ, а продажа отелей может помочь Гуцериевым выполнить часть обязательств перед банком, комментируют собеседники агентства.

Группа «Сафмар» владеет восемью столичными отелями. Продажа трех обозначенных отелей станет первым случаем, когда Гуцериевы одномоментно передадут крупнейший актив на рынке недвижимости.