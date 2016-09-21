ЦСКА и «Спартак» вышли из борьбы за Кубок России

Действующий чемпион России, московский футбольный клуб ЦСКА и лидер Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) московский «Спартак» проиграли своим соперникам в матче 1/16 финала Кубка России и выбыли из турнира, передает «Р-Спорт».

ЦСКА сыграл с красноярским «Енисеем» и завершил встречу со счетом 2:1 в пользу команды Красноярска. «Енисею» предстоит игра в 1/8 финала с футбольной командой Новосибирска «Сибирь».

Московская команда «Спартак» проиграла клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. На следующем этапе «СКА-Хабаровск» предстоит сыграть с победителем матча «Чита» – «Рубин» (Казань).

Отметим, что поражение «Спартака» стало первым для Массимо Карреры, который возглавил футбольный клуб в августе 2016 года.