Умер режиссер «8-й мили»

Режиссер фильма «8-я миля» Кертис Хэнсон скоропостижно умер на 71-году жизни, сообщает Associated Press.

Как рассказали в полиции Лос-Анджелеса, его тело нашли в собственном доме в Голливуде. Смерть Хэнсона наступила по «естественным причинам».

Отметим, руке Хэнсона принадлежат такие фильмы, как «Рука, качающая колыбель» и «Секреты Лос-Анджелеса». Данную картину номинировали сразу на девять «Оскаров», в том числе в главных номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». В итоге фильм признали лучшим за адаптированный сценарий и актрису второго плана.