Звезды Голливуда сняли ролик в поддержку Клинтон

Режиссер Джосс Уидон поддержал кампанию за кандидатуру представителя демократов Хиллари Клинтон на пост президента США. Он поддержал политика видеороликом при участии более десятка голливудских звезд первой величины.

Кампания под названием «Save the day» («Спаси положение») стартовала при участии Роберта Дауни младшего, Скарлетт Йоханнсон, Марка Руффало, Джеймса Франко, Джулианны Мур и других.

В первом видео актеры призывают американцев отдать голос на выборах в пользу Клинтон и высказывают негативные оценки в адрес миллиардера Дональда Трампа.

К примеру, актер Дон Чидл называет Трампа «грубым расистским трусом, который навсегда может повредить ткань» американского общества.

«Мы действительно хотим доверить ядерное оружие человеку, у которого главная фишка — стрелять, стрелять и ещё раз стрелять куда попало?» — заявляют все звезды.

Сам Уидон пожертвовал на кампанию в поддержку Клинтон 1 млн долларов и намерен снять 20 подобных роликов.