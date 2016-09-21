Лавров провел первые переговоры с новым главой МИД Великобритании

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые провел встречу с новым министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Это здорово, что наша встреча привлекает внимание СМИ», — сказал в начале переговоров Джонсон. Сергей Лавров в ответ пошутил, что от внимания журналистов «нам точно не избавиться».

В свою очередь, пресс-служба МИД РФ сообщает, что Сергей Лавров и Борис Джонсон в рамках первой личной встречи на полях Генассамблеи ООН рассмотрели «актуальные вопросы международной повестки дня», в частности, ситуацию в Сирии.

«Касаясь двустороннего досье, министры обсудили перспективы активизации российско-британских контактов на различных уровнях в развитие позитивного импульса, приданного этому процессу встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 4 сентября этого года в Ханчжоу на полях саммита "Группы двадцати"», — отметили на Смоленской площади.