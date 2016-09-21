Виновная в ДТП с двумя жертвами дочь депутата гордумы Иркутска покинула колонию

Юлия Киселева, осужденная за ДТП в Иркутске с двумя погибшими, покинула колонию и переехала жить в другой регион. Дочь депутата иркутской городской думы была осуждена на 4 года в колонии-поселении, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУФСИН по Иркутской области Ольгу Хинданову.

«Суд применил к осужденной отсрочку наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Она была поставлена на учет в уголовно-исполнительную инспекцию ГУФСИН региона. На сегодняшний момент известно, что осужденная переехала жить в другой регион, где встала на учет, в ближайшее время ее личное дело будет передано по месту проживания» — сообщила она агентству.

Напомним, в июле 2015 года в Иркутске на пересечении улиц Байкальская и Пискунова в Иркутске Mercedes нетрезвой Киселевой врезался в стоявший на светофоре внедорожник Toyota Highlander, который после этого столкнулся еще с двумя иномарками. В результате ДТП погибли двое мужчин.

Суд приговорил Киселеву к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. После апелляции ее срок был увеличен до 4 лет, хотя обвинение просило 5,5 лет.

Ее мать, депутат иркутской госдумы Жанна Есева, подала заявление о сложении полномочий, однако позже его забрала.