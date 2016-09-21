Клименко заявил о праве доступа государства к данным граждан

Советник президента России, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко заявил, что государство имеет право доступа к данным граждан и может расшифровать интернет-трафик. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, как человек государственный, считаю, что государство имеет право доступа к данным граждан. Другой вопрос, как это будет оформлено процедурно — это пока непонятно… Технически все, что можно запрограммировать — то всегда программируется. Это вопрос стоимости ресурса, объема процессоров и памяти данных», - говорит Клименко.

Отметим, что газета «Коммерсантъ» сообщила об обсуждении между ведомствами возможности расшифровки данных, которые собираются в рамках «пакета Яровой» в режиме реального времени. Так, ФСБ предлагает анализировать расшифрованную информацию по словам типа «бомба», в то время как Минпромторг и Минкомсвязь выступает за расшифровку данных исключительно по подозрительным абонентам.