Северокорейский интернет открылся всему миру

Из-за ошибки администратора пользователям интернета стали доступны ранее закрытые сайты северокорейской внутренней сети, сообщает издание Vanguard.

19 сентября специалист по кибербезопасности компании Uber Мэттью Брайант случайно обнаружил, что стали доступны 28 сайтов, зарегистрированных под северокорейским доменом «.kp». Например, северокорейский аналог социальной сети Facebook, напоминающая Yahoo поисковик, а также сайт знакомств.

Ранее сообщалось, что домен закрыт правительством КНДР только под пользователей страны.

Мэттью Брайант опубликовал информацию о своем открытии в интернете, и в настоящее время большинство северокорейских сайтов недоступны из-за большого наплыва посетителей.