Кудрина пригласили на совещание по бюджету у Медведева

Бывший министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин принял участие в совещании по бюджету у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает Reuters.

Совещание проходило 21 сентября, в нем приняли участием члены правительства. После совещания, по информации агентства, Медведев и Кудрин должны были провести отдельную встречу. Ее темой станет обсуждение формирования жесткого бюджета на ближайшие три года при условии консервативной оценки цен на нефть в 40 долларов за баррель.

В свою очередь, издание «Коммерсантъ» сообщает, что целью разговора Кудрина и Медведева станет согласование проекта федерального бюджета на 2017–2019 годы и долгосрочной программы развития страны, подготовка которой в настоящее время идет в ЦСР под руководством бывшего главы Минфина.

Ранее Минфин заложил в проект бюджета на ближайшие три года цену нефти 40 долларов за баррель. При этом замглавы ведомства Максим Орешкин не исключил стрессовый сценарий, при котором нефть будет стоить 30 долларов за баррель.