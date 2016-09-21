Интернет-омбудсмен назвал расшифровку трафика пользователей недопустимой

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при регулировании интернета в России Дмитрий Мариничев считает расшифровку трафика пользователей недопустимой. Об этом он сообщил радио «Говорит Москва».

«Это недопустимая вещь, потому что дискредитирует цифровые технологии и, соответственно, дискредитирует платежные системы, онлайн-банкинг и приватность передачи информации», — сказал Мариничев.

Кроме того, он заявил, что сейчас не существует технологий, способных к дешифрации всего интернет-трафика.

«Я пока не владею информацией, что существует система, способная дешифровать на лету все и вся», — сказал Мариничев.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг выясняют возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика.