21 сентября 2016, 11:57
Интернет-омбудсмен назвал расшифровку трафика пользователей недопустимой
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при регулировании интернета в России Дмитрий Мариничев считает расшифровку трафика пользователей недопустимой. Об этом он сообщил радио «Говорит Москва».
«Это недопустимая вещь, потому что дискредитирует цифровые технологии и, соответственно, дискредитирует платежные системы, онлайн-банкинг и приватность передачи информации», — сказал Мариничев.
Кроме того, он заявил, что сейчас не существует технологий, способных к дешифрации всего интернет-трафика.
«Я пока не владею информацией, что существует система, способная дешифровать на лету все и вся», — сказал Мариничев.
Ранее СМИ сообщили, что ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг выясняют возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика.
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