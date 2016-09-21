Маркин прокомментировал слухи об уходе Бастрыкина из СКР
Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Владимир Маркин назвал «высосанной из пальца» информацию об отставке главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Интерфакс».
«Могу напомнить мои слова, сказанные ранее: у издания, которое обнародовало этот слух, не может быть подобного рода источников в принципе. Потенциально о таких решениях могут знать 2-3 человека», — подчеркнул он в интервью агентству.
14 сентября в СМИ впервые появились сведения о грядущей отставке Бастрыкина. Одно издание назвало дату его ухода, другое — имя его возможного преемника.
Комментируя в своем Twitter публикацию РБК о грядущей отставке Александра Бастрыкина, Маркин написал: «Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные».
Ранее в среду СМИ сообщили, что Владимир Маркин официально заявил о своем уходе. «Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил он.