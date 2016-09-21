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21 сентября 2016, 15:58
Александр Бастрыкин Владимир Маркин отставки-назначения

Маркин прокомментировал слухи об уходе Бастрыкина из СКР

Владимир Маркин
Владимир Маркин
Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Официальный представитель  Следственного комитета РФ (СКР) Владимир Маркин назвал «высосанной из пальца» информацию об отставке главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Интерфакс».

«Могу напомнить мои слова, сказанные ранее: у издания, которое обнародовало этот слух, не может быть подобного рода источников в принципе. Потенциально о таких решениях могут знать 2-3 человека», — подчеркнул он в интервью агентству.

14 сентября в СМИ впервые появились сведения о грядущей отставке Бастрыкина. Одно издание назвало дату его ухода, другое — имя его возможного преемника.

Комментируя в своем Twitter публикацию РБК о грядущей отставке Александра Бастрыкина, Маркин написал: «Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные».

Ранее в среду СМИ сообщили, что Владимир Маркин официально заявил о своем уходе. «Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил он.

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