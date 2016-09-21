Маркин подал в отставку

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подал заявление об уходе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого Маркина.

«Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил Маркин.

«Но хотел бы обратить ваше внимание, что на прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного, в том числе, что я достиг предельного возраста пребывания на моем посту», - отметил он.

О том, что представитель СК может покинуть свой пост, СМИ сообщили 14 сентября. Тогда же стало известно, что Маркин может получить работу в «Русгидро». Там ему прочат должность заместителя гендиректора компании по связям с общественностью и органами госвласти.