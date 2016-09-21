Маркин примет участие в творческих проектах СК

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин объяснил, почему он решил покинуть ведомство. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня было несколько предложений, на одном из них я остановился, но сообщу о нем, только когда официально покину Следственный комитет и получу новое назначение», — отметил он.

Однако Маркин пообещал и после ухода помогать СК: «Общаясь с председателем СК Александром Бастрыкиным, мы пришли к общему мнению, что я по возможности буду оказывать какую-то методическую помощь, а также, если будет время, участвовать и в творческих проектах».

Не исключено, что Маркин примет участие в создании специализированного канала под названием «Следком-ТВ».

«Могу сказать, что с уходом с должности мое сердце навсегда останется в коллективе, и с этим уже никто ничего не может поделать, в том числе и я», — подытожил он.