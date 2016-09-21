СМИ сообщили о переговорах Apple о покупке McLaren

Американская корпорация Apple ведет переговоры о покупке британского производителя спортивных автомобилей McLaren, пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, компания может быть оценена в 1–1,5 млрд фунтов стерлингов. Сами переговоры начались несколько месяцев назад, но пока никаких результатов они не принесли.

Если «яблочная компания» все же договорится с McLaren, эта сделка станет крупнейшим приобретением Apple с 2014 года, когда корпорация за 3 млрд долларов купила производителя портативных наушников Beats Electronics.

Эксперты Financial Times отмечают, что сам факт переговоров с McLaren подтверждает намерение Apple выйти на авторынок. В начале 2016 года Apple зарегистрировала ряд доменных имен под возможный проект, в том числе apple.car и apple.auto.

Ранее американская корпорация пыталась стать игроком в этом сегменте. Так, в августе 2015 года сообщалось, что специалисты Apple совместно с инженерами из Tesla Motors и Mercedes-Benz работают над созданием автомобиля, который сможет передвигаться без участия водителя. Однако через год компания уволила несколько десятков сотрудников, работавших над этим проектом. Кроме того, некоторые инвесторы высказывали мнение, что Apple предпримет попытки выкупить автомобильную компанию Tesla у Илона Маска.