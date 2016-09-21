У берегов Египта затонуло судно с 600 мигрантами

В Средиземном море у берегов Египта затонуло судно, на котором могли находиться до 600 мигрантов, сообщает Reuters со ссылкой на египетское агентство MENA.

Катастрофа произошла у побережья египетской провинции Кафр-эш-Шейх в районе города Рашид. В настоящее время на месте кораблекрушения идет спасательная операция. По последним данным, число жертв составляет около 30 человек, удалось спасти как минимум 150 человек.

Первоначально сообщалось, что на судне находятся 300 мигрантов.