Глава ВТБ опроверг наличие у Путина миллиардов

Глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью CNBC, что президент России Владимир Путин не владеет никакими «секретными миллиардами».

«Я не верю, что у Путина есть $2 млрд, поскольку даже если бы он и хотел их иметь, неясно, как бы он смог их потратить», – отметил он.

Костин уверен, что у президента не могло появиться состояние, так как он в связи со своим положением обречен быть всегда в центре внимания других людей.

Глава ВТБ заверил, что Путин всецело отдает себя работе и «действительно хочет изменить Россию». «Не думаю, что желание сколотить себе состояние значится среди его приоритетов… Никто никогда не видел ни миллиардов, ни даже миллионов "путинских денег"», – подытожил он.