21 сентября 2016, 10:06
Оказавший сопротивление боевику полицейский стал героем посмертно
По решению президента Владимира Путина дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов получил звание героя России посмертно за оказание сопротивления боевикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Нурбагандова наградили за мужество, проявленное при исполнении служебного долга.
Напомним, ранее стало известно о задержании возможных убийц полицейского.
При спецоперации в городе Избербаш у одного из боевиков изъяли видеозапись, подтверждающую расстрел Нурбагандова. Боевики потребовали от полицейского заявить на камеру, чтобы его коллеги и родственники ушли из правоохранительных органов, на что тот ответил: «Работайте, братья».
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