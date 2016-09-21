Прокуратура Татарстана объявила конкурс поделок о Нюрнберге

Прокуратура Кукморского района Татарстана приняла решение провести конкурс детских поделок и рисунков, посвященный 70-ти летию Международного военного трибунала в Нюрнберге. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры района.

Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений Кукморского района.

«Экспозиция работ конкурсантов будет проходить ежедневно, в общественных местах пгт. Кукмор. По итогам конкурса победители будут награждены памятными призами прокурора района», — информирует прокуратура.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Прокуратура Татарстана отмечает, что «сформулированные во время трибунала принципы легли в основу дальнейшего развития международного гуманитарного и уголовного права, способствовали созданию других механизмов международного уголовного правосудия».