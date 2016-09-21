В Opera включили функцию для входа на заблокированные сайты

Норвежский производитель программного обеспечения Opera Software включил в доступную для всех версию своего одноименного браузера функцию VPN, технологию, позволяющую обходить блокировки сайтов. Об этом сообщается в блоге Opera.

VPN в Opera отличается от аналогов тем, что она полностью бесплатна и не имеет ограничения по трафику.

VPN (Virtual Private Network) это технология, позволяющая сменить свой IP-адрес после подключения к сети для обхода блокировок различный сайтов. В результате, например, пользователь из России будет представляться абонентом из США, Канады, Германии, Нидерландов или Сингапура.

Ранее эта функция была доступна только в версии браузера Opera для разработчиков.

Согласно данным GlobalWebIndex, только в 2014 году для доступа к социальным сетям VPN использовали около 166 млн человек по всему миру.