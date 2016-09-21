Памфилова сообщила об отмене результатов выборов на девяти участках

Результаты прошедших 18 сентября выборов в Госдуму отменены на девяти избирательных участках, передает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову.

Выступая в среду, 21 сентября, на заседании комиссии, Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования были отменены на участке №123 в Адыгее, №1669 в Дагестане, №574 в Мордовии. Кроме того, аннулированы итоги голосования на участках в Нижегородской (№2211 и 2411), Белгородской (№1198) и Ростовской областях (№1958), а также в Санкт-Петербурге (№2269 и 1353).

При этом глава ЦИК подчеркнула, что при рассмотрении жалоб, возможно, число участков, на которых результаты будут отменены, может увеличиться.

Кроме того, Элла Памфилова сообщила, что правоохранительные органы возбудили 32 уголовных дела по фактам нарушений в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму. Она отметила, что на парламентских выборах в 2011 году по фактам нарушений было заведено 54 дела.

Председатель Центризбиркома добавила, что в период подготовки к проведению выборов было зарегистрировано 8 тысяч 446 сообщений о происшествиях. Составлено около 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях. При этом в 2011 году таких протоколов было составлено чуть более 2 тысяч. Памфилова уточнила, что среди нарушений преобладает изготовление или распространение агитационных материалов, не отвечающих требованиям законодательства. На это было составлено 443 протокола. На втором месте — почти 45% — нарушения правил агитации. По ее словам главы ЦИКа, на 306 лиц были наложены штрафы.

Днем ранее Генпрокуратура РФ заявила об отсутствии серьезных нарушений в ходе прошедших выборов. В ведомстве отметили, что количество поступивших в надзорные органы жалоб оказалось значительно ниже в сравнении с аналогичной избирательной кампанией в 2011 году.