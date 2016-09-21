Замене индексации пенсий единовременной выплатой обрадовался 1% россиян

Больше половины, 56%, россиян знают о том, что правительство решило заменить осеннюю индексацию пенсий на выплату 5 тысяч рублей в январе 2017 года. Об этом сказано в опросе, проведенном «Левада-центре».

Ничего не слышали об этом 44% участников опроса. 27% опрошенных отнеслись к этому известию равнодушно, 18% возмутились, 15% были удивлены и 14% одобрили решение правительства.

Радость от отмены индексации испытал всего 1% респондентов.

Опрос был проведен 26 – 29 августа 2016 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.