Правительству предложили создать единого пенсионного администратора

В правительстве рассматривают возможность создания новой структуры для управления системой учетов пенсионных взносов — единого пенсионного администратора в форме акционерного общества, пишет в среду «Коммерсантъ» источник в кабмине.

Предложение о создании новой структуры внес на рассмотрение правительства глава Сбербанка Герман Греф. Предполагается, что в введение администратора будет передано руководство единой базой пенсионных прав и накоплений. В частности, речь идет о сборе и предоставлении информации о застрахованных, их статусе, пенсионных правах и накоплениях.

В рамках системы также планируется создать платный сервис для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по ведению пенсионных счетов. Для пользователей сервисом предполагается создать личные кабинеты, где будет доступна информация об инвестировании средств пенсионных накоплений, наиболее выгодном плане инвестирования и смене НПФ.

Затраты на создание единого пенсионного администратора предварительно оцениваются примерно в 10 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей пойдут на закупку оборудования и ПО. По расчетам авторов предложения, уже на третий год работы организация за счет оказания платных услуг перейдет на самоокупаемость. Переход проекта на полную окупаемость должен произойти в течение семи-восьми лет.