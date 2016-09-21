Пентагон опроверг возможность удара ВВС коалиции по гумколонне ООН

Представитель пресс-службы Пентагона майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй утверждает, что над районом Алеппо, где попала под обстрел гуманитарная колонна ООН, не было авиации коалиции во главе с США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коалиция, возглавляемая США, не летала в этом районе близ Алеппо в Сирии, где был нанесен удар по гуманитарному конвою», — заявил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что удар по гумколонне мог нанести беспилотник Predator, способный атаковать наземные цели, возглавляемой США коалиции. Аппарат мог оказаться в районе обстрела за несколько минут до его начала и покинуть местность спустя полчаса.