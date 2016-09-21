Подписано рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик сообщил о подписании рамочного соглашения о разведении сил и средств в Донбассе, передает ТАСС.

«Я хотел бы поделиться радостной информацией. Документ о разведении сил и средств только что подписан представителями Украины и РФ, а также парафирован представителями Донецка и Луганска. Предполагается создание зоны безопасности по трем участкам разведения: Золотое, Петровское и станица Луганская», — сообщил он.

Эту информацию на cвоей странице в Facebook подтвердила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Дарья Олифер.

Она написала, что это соглашение поможет выполнению минских соглашений.

Пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина сообщила агентству, что отвод сил запланирован на глубину и ширину не менее 2 км.

Она также подчеркнула, что подобный прогресс стал результатом оказанного в последнее время серьезного давления на Украину.

«Мы впервые за долгое время увидели конструктивный диалог с украинской стороной, готовность идти на компромиссы и принимать решения. Если бы такое же давление наших партнеров было оказано и на остальные подгруппы, переговорный процесс был бы значительно интенсифицирован», — отметила она