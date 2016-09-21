Украина согласилась на досудебные переговоры с Россией по долгу

Украина выразила готовность обсудить свой долг перед Россией в 3 млрд рублей до начала судебных разбирательств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства финансов Украины.

«В соответствии с обязательствами Украины по условиям текущей программы МВФ, а именно — относительно добросовестного проведения переговоров с Российской Федерацией относительно этого заявленного долга, Украина готова вступить в дальнейшие переговоры относительно возможного разрешения спора. Какие-либо такие переговоры, которые могут состояться в подходящее время, например, во время будущих встреч с МВФ на протяжении недели, которая начинается 3 октября 2016 года, никоим образом не вредят позиции Украины в данном судебном производстве» — цитирует источник агентство.

Источник также подчеркнул, что украинская сторона готовится к судебному заседанию, назначенному на январь 2017 года, и планирует отстаивать свою позицию.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял: «Наша позиция заключается в том, что мы не должны возвращать эти деньги».

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтверждал, что украинская сторона до сих пор не погасила свой долг перед Россией в размере 3 млрд долларов и официально его не признает.

Заемные средства Украине были предоставлены Россией в 2013 году. В начале 2016 года РФ обратилась с иском в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 млрд долларов задолженности, а также невыплаченных процентов в размере 75 млн долларов.