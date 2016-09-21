Правительство одобрило увеличение рекламы в печатных СМИ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрило инициативу Министерства связи и массовых коммуникаций в вопросе увеличения доли рекламы в печатных СМИ до 45% от объема номера. Об этом сообщает РБК.

Предполагается, что принятая мера поможет поддержать российские печатные издания в тяжелой экономической ситуации, позволив привлечь новые финансовые потоки для продолжения своей деятельности.

С 1 января 2017 года российские печатные СМИ смогут выпускать до 45% рекламы в своих периодических изданиях. Отметим, что в настоящее время данный порог составляет лишь 40%. В случае превышения допустимого объема рекламы издание признается рекламным и облагается повышенным НДС.

В начале 2016 года предложение по увеличению доли рекламы одобрила Федеральная антимонопольная служба.