Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 сентября 2016, среда, 12:04
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
21 сентября 2016, 11:04
мозг нейробиология

Исследователи мозга собрались в Нью-Йорке

Нервные клетки в мозге певчей птицы, отвечающие за выучивание и исполнение песен
Нервные клетки в мозге певчей птицы, отвечающие за выучивание и исполнение песен
Vamsi Daliparthi, Todd Roberts/Department of Neuroscience, UT Southwestern Medical Center

В Нью-Йорке в Университете Рокфеллера началась координационная встреча участников различных проектов по изучению мозга из более чем десяти стран. Целью встречи была синхронизация усилий ученых, изучающих человеческий мозг, от Европы до Китая. Финансировалась встреча в рамках национального проекта США BRAIN Initiative (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, «Изучение мозга путем развития инновационных нейротехнологий»). На встрече выступили более пятидесяти докладчиков.

Нейробилог Рафаэль Юсте (Rafael Yuste) из Колумбийского университета говорит, что встреча может стать исторической и что исследователи мозга наконец-то смогут собраться и начать полноценное международное сотрудничество, как это уже десятилетиями делают астрономы и физики. Среди представленных на встрече проектов была, например, рассчитанная на 15 лет программа китайских ученых по выяснению нейронной основы когнитивных функций и разработке методов диагностики и лечения заболеваний головного мозга в раннем возрасте. Также большое впечатление производит международный проект облачного хранилища цифровых нейробиологических данных, которые будут доступны всем исследователям. Создание такого хранилища обсуждалось недавно на встрече научных дипломатов нескольких стран в ООН.

Важным стимулом многих представленных проектов стало стремление понять различные заболевания головного мозга, которые ранее были недостаточно изучены. «Это в чистом виде получение мозговых схем, которые расскажут нам о шизофрении, аутизме, ряде психических расстройств», – сказал в своем выступлении Уолтер Корошец (Walter Koroshetz) директор Национального института неврологических расстройств и инсульта США. По его словам, пока возможности неврологов слишком малы. Ученые могут только наблюдать функционирование мозга в данный момент времени, а это, по сравнению Корошеца, «все равно, что пытаться восстановить содержание “Унесенных ветром”, рассматривая фильм по одному пикселю за раз».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.