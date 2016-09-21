Исследователи мозга собрались в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в Университете Рокфеллера началась координационная встреча участников различных проектов по изучению мозга из более чем десяти стран. Целью встречи была синхронизация усилий ученых, изучающих человеческий мозг, от Европы до Китая. Финансировалась встреча в рамках национального проекта США BRAIN Initiative (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, «Изучение мозга путем развития инновационных нейротехнологий»). На встрече выступили более пятидесяти докладчиков.

Нейробилог Рафаэль Юсте (Rafael Yuste) из Колумбийского университета говорит, что встреча может стать исторической и что исследователи мозга наконец-то смогут собраться и начать полноценное международное сотрудничество, как это уже десятилетиями делают астрономы и физики. Среди представленных на встрече проектов была, например, рассчитанная на 15 лет программа китайских ученых по выяснению нейронной основы когнитивных функций и разработке методов диагностики и лечения заболеваний головного мозга в раннем возрасте. Также большое впечатление производит международный проект облачного хранилища цифровых нейробиологических данных, которые будут доступны всем исследователям. Создание такого хранилища обсуждалось недавно на встрече научных дипломатов нескольких стран в ООН.

Важным стимулом многих представленных проектов стало стремление понять различные заболевания головного мозга, которые ранее были недостаточно изучены. «Это в чистом виде получение мозговых схем, которые расскажут нам о шизофрении, аутизме, ряде психических расстройств», – сказал в своем выступлении Уолтер Корошец (Walter Koroshetz) директор Национального института неврологических расстройств и инсульта США. По его словам, пока возможности неврологов слишком малы. Ученые могут только наблюдать функционирование мозга в данный момент времени, а это, по сравнению Корошеца, «все равно, что пытаться восстановить содержание “Унесенных ветром”, рассматривая фильм по одному пикселю за раз».