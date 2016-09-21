Просмотр грустных фильмов укрепляет социальные связи и помогает переносить боль

Психолог Робин Данбар (Robin Dunbar) из Оксфордского университета и его коллеги провели исследование с целью установить, почему для многих людей столь привлекательными оказываются грустные фильмы и книги. В итоге они пришли к выводу, что совместный просмотр фильмов, заставляющих грустить, укрепляет социальные связи, а заодно повышает толерантность человека к боли.

В предыдущих работах Данбара и его коллег было установлено, что такие виды совместной деятельности, как танцы, пение и смех, стимулируют выработку эндорфинов в головном мозге, что усиливает социальные связи между участниками и позволяет им легче переносить физическую боль. Ученые предположили, что просмотр грустных фильмов запускает аналогичный механизм.

В эксперименте 169 человек смотрели биографический телефильм «Стюарт: прошлая жизнь» режиссера Дэвида Эттвуда по сценарию Александра Мастерса. Герой фильма – бездомный инвалид, переживший насилие в детстве, тюремное заключение и употреблявший наркотики. В финале он бросается под поезд. По словам Данбара, фильм оставляет впечатление близкое к шекспировской трагедии, после показа люди уходили в слезах. Контрольная группа из 68 смотрела два документальных фильма: о лондонском Музее естественной истории и о геологии и археологии Ирландии.

До и после просмотра фильмов участники проходили два теста. Один показывал уровень групповой сплоченности. Второй тест – так называемый «римский стул» – демонстрировал их уровень переносимости боли: люди должны были стоять спиной к стене с согнутыми ногами, пока мышечная боль не заставит их сменить положение тела. Этот тест позволяет достаточно точно оценить уровень эндорфинов в организме. Чем он выше, тем дольше человек продержится в столь неудобной позе.

Как показал эксперимент, люди, смотревшие фильм «Стюарт: прошлая жизнь», могли продержаться в «римском стуле» примерно на 18 % времени дольше, чем до сеанса. Документальные фильмы не оказали такого воздействия. Также между теми, кто смотрел трагический фильм, стали прочнее социальные связи.

Правда, как отмечает Данбар, в реакциях участников эксперимента наблюдались и индивидуальные различия. Примерно треть зрителей из основной группы не продемонстрировала упрочнения социальных связей и стала более чувствительной к боли. Тем не менее, ученый полагает, что обнаруженные им эффекты достаточно распространены, и объясняют, например, почему люди, выходя с просмотра сильной пьесы, порой начинают обсуждать ее с совершенно незнакомыми людьми, с которыми они вряд ли просто так заговорили на улице. Данбар напоминает старую театральную пословицу: «Люди идут на спектакль как индивидуумы, а выходят с него как аудитория».

Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.