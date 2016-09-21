Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 сентября 2016, среда, 16:04
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
21 сентября 2016, 15:42
психология психофизиология

Просмотр грустных фильмов укрепляет социальные связи и помогает переносить боль

Pixabay

Психолог Робин Данбар (Robin Dunbar) из Оксфордского университета и его коллеги провели исследование с целью установить, почему для многих людей столь привлекательными оказываются грустные фильмы и книги. В итоге они пришли к выводу, что совместный просмотр фильмов, заставляющих грустить, укрепляет социальные связи, а заодно повышает толерантность человека к боли.

В предыдущих работах Данбара и его коллег было установлено, что такие виды совместной деятельности, как танцы, пение и смех, стимулируют выработку эндорфинов в головном мозге, что усиливает социальные связи между участниками и позволяет им легче переносить физическую боль. Ученые предположили, что просмотр грустных фильмов запускает аналогичный механизм.

В эксперименте 169 человек смотрели биографический телефильм «Стюарт: прошлая жизнь» режиссера Дэвида Эттвуда по сценарию Александра Мастерса. Герой фильма – бездомный инвалид, переживший насилие в детстве, тюремное заключение и употреблявший наркотики. В финале он бросается под поезд. По словам Данбара, фильм оставляет впечатление близкое к шекспировской трагедии, после показа люди уходили в слезах. Контрольная группа из 68 смотрела два документальных фильма: о лондонском Музее естественной истории и о геологии и археологии Ирландии.

До и после просмотра фильмов участники проходили два теста. Один показывал уровень групповой сплоченности. Второй тест – так называемый «римский стул» – демонстрировал их уровень переносимости боли: люди должны были стоять спиной к стене с согнутыми ногами, пока мышечная боль не заставит их сменить положение тела. Этот тест позволяет достаточно точно оценить уровень эндорфинов в организме. Чем он выше, тем дольше человек продержится в столь неудобной позе.

Как показал эксперимент, люди, смотревшие фильм «Стюарт: прошлая жизнь», могли продержаться в «римском стуле» примерно на 18 % времени дольше, чем до сеанса. Документальные фильмы не оказали такого воздействия. Также между теми, кто смотрел трагический фильм, стали прочнее социальные связи.

Правда, как отмечает Данбар, в реакциях участников эксперимента наблюдались и индивидуальные различия. Примерно треть зрителей из основной группы не продемонстрировала упрочнения социальных связей и стала более чувствительной к боли. Тем не менее, ученый полагает, что обнаруженные им эффекты достаточно распространены, и объясняют, например, почему люди, выходя с просмотра сильной пьесы, порой начинают обсуждать ее с совершенно незнакомыми людьми, с которыми они вряд ли просто так заговорили на улице. Данбар напоминает старую театральную пословицу: «Люди идут на спектакль как индивидуумы, а выходят с него как аудитория».

Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.