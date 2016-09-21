Пауки-самцы выбирают незрелых партнерш и избегают съедения

Как известно, самки многих пауков из рода Latrodectus поедают самцов после спаривания. Из-за этой особенности род получил название «черные вдовы». Теперь группа зоологов из Канады и Израиля обнаружила, что отдельные самцы научились избегать такой печальной участи, выбирая для спаривания молодых самок.

Чаще всего, самки пауков спариваются с самцами, достигнув взрослой стадии, то есть пройдя последнюю линьку. Однако на самом деле половые органы самки окончательно формируются еще за два – три дня до этой линьки, но остаются закрыты хитиновой оболочкой. Некоторые самцы видов Latrodectus hasselti (Австралия) и Latrodectus geometricus (Северная Америка) оказались способны прокалывать своими челюстями хитиновый экзоскелет самки точно в нужном месте и оплодотворять ее до последней линьки. Такое спаривание редко заканчивается поеданием самца, поэтому у него есть возможность оплодотворить нескольких самок и с большей вероятностью передать свои гены потомству.

После линьки сперма паука остается в половых органах перелинявшей самки, и происходит оплодотворение. Видимо, подобная стратегия распространена достаточно широко, так как треть пойманных учеными самок Latrodectus hasselti на последней ювенильной стадии оказались оплодотворенными. Такие самки, как установили исследователи, приносят столько же потомства, что и те, которые было оплодотворены в зрелом возрасте и съели оплодотворившего их самца.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.