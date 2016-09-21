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21 сентября 2016, 12:12
биология генетика животные

Устойчивость тихоходок к радиации определяется одним геном

Тихоходка
Тихоходка
Wikimedia Commons

Ученые наконец смогли определить, что обеспечивает способность тихоходок переносить высокие дозы ионизирующего излучения. Как оказалось, это качество обеспечивает один единственный ген.

Тихоходки (Tardigrada) – близкие к членистоногим животные, длиной не более полутора миллиметров. Они обитают в воде или же во влажной среде на суше: во мхах и лишайниках. Тихоходки уже давно прославились способностью впадать в состояние анабиоза и в таком виде переносить экстремальные условия. В частности, они способны находиться в течение 20 месяцев в жидком кислороде при −193 °C, переносить нагрев до 60 – 65 °С в течение десяти часов и до 100 °С в течение часа, переносить атмосферу из сероводорода или углекислого газа, выдерживать давление до 600 мегапаскалей. Высокую устойчивость они проявляют и к ионизирующему излучению. Если для человека смертельная доза радиации составляет 500 рентген, то у тихоходок 50 % группы погибает при дозе в 570 000 рентген.

Теперь исследователям удалось идентифицировать ген, дающий тихоходкам такую способность. Он получил название Dsup. Его функция подтвердилась, когда ген пересадили в ДНК клеток человека. Модифицированные клетки выдерживали значительно более сильное рентгеновское облучение, чем контрольные клетки. Авторы исследования надеются, что его результат поможет когда-нибудь защищать от сильной радиации людей.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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