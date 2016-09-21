Устойчивость тихоходок к радиации определяется одним геном

Ученые наконец смогли определить, что обеспечивает способность тихоходок переносить высокие дозы ионизирующего излучения. Как оказалось, это качество обеспечивает один единственный ген.

Тихоходки (Tardigrada) – близкие к членистоногим животные, длиной не более полутора миллиметров. Они обитают в воде или же во влажной среде на суше: во мхах и лишайниках. Тихоходки уже давно прославились способностью впадать в состояние анабиоза и в таком виде переносить экстремальные условия. В частности, они способны находиться в течение 20 месяцев в жидком кислороде при −193 °C, переносить нагрев до 60 – 65 °С в течение десяти часов и до 100 °С в течение часа, переносить атмосферу из сероводорода или углекислого газа, выдерживать давление до 600 мегапаскалей. Высокую устойчивость они проявляют и к ионизирующему излучению. Если для человека смертельная доза радиации составляет 500 рентген, то у тихоходок 50 % группы погибает при дозе в 570 000 рентген.

Теперь исследователям удалось идентифицировать ген, дающий тихоходкам такую способность. Он получил название Dsup. Его функция подтвердилась, когда ген пересадили в ДНК клеток человека. Модифицированные клетки выдерживали значительно более сильное рентгеновское облучение, чем контрольные клетки. Авторы исследования надеются, что его результат поможет когда-нибудь защищать от сильной радиации людей.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.