Дальний Восток предложено заселить жителями юга России

Председатель комиссии по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Асламбек Паскачев подготовил предложение по заселению малонаселенных районов Дальнего Востока и Сибири. Как сообщают «Известия», в октябре оно будет обсуждаться на заседании совета, затем его предоставят президенту РФ.

Паскачев утверждает, что необходимо переселить в Приморье и Сибирь граждан из густонаселенных регионов страны. Тем более, что, по словам главы комиссии, от 500 тысяч до 1 млн жителей Центральной России, Южного федерального округа и Северного Кавказа готовы к переезду.

«Нам же нужно обрабатывать свои территории, нужно занимать обезлюдевшие регионы своими же гражданами. Например, за последние четверть века произошел отток населения с Дальнего Востока. Надо восполнять! Если мы создаем на Дальнем Востоке территорию опережающего развития, то там нужны люди. Надо определить, где и сколько специалистов нужно. Во-вторых, определить, из каких регионов завозить специалистов. Готовить надо и рабочие места, и жилье», — заявил Паскачев.

Напомним, с 1 июня 2016 года в соответствии с принятым законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» начался первый этап распределения земельных участков в Дальневосточном округе. Согласно этому закону, граждане имеют право безвозмездно и однократно получить на пять лет земельный участок не более гектара из государственной или муниципальной собственности на территории Дальнего Востока. Через пять лет эту землю можно будет взять в аренду или оформить в собственность в федеральном округе между жителями ряда регионов.