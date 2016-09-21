Путин потребовал от МВД активнее реагировать на хамство на дорогах

Президент РФ Владимир Путин потребовал от представителей органов власти активнее реагировать «на хамство и безобразия» на дорогах. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает ТАСС.

«Я попрошу главу МВД подробнее рассказать о том, что делается в сфере решения проблем с безопасностью на дорогах. Ситуация у нас в этом отношении важна. Уже и не хочется об этом говорить, сколько хамства на дорогах и всяких безобразий. Нужно, чтобы органы власти реагировали на такие проявления», — цитирует агентство слова Владимира Путина.

Президент отметил снижение смертности на дорогах в результате модернизации дорожной сети, при этом подчеркнул, что «мы пока еще не добились того, чего должны добиться к 2018 году в соответствии с известными "майскими указами"». «Была поставлена задача к 2018 году снизить смертность на дорогах до 10,6 случаев на 100 тысяч населения», — напомнил глава государства.

Владимир Путин также призвал к обеспечению максимальной открытости информации о расходовании денежных средств из дорожных фондов. «Граждане безусловно имеют право и должны видеть, с каким результатом расходуются собранные средства», — отметил он.

Кроме того, Путин поставил задачу к 2025 году, чтобы 85% дорог в крупных агломерациях с наибольшим количеством населения соответствовали современным нормативам. «В настоящее время нормативным требованиям соответствует около 65% федеральных и только 39% региональных дорог. В принципе, то, что я сказал, — это достижимые цели», — подчеркнул президент.