Сбербанк сделает посещение Пушкинского и Русского музеев бесплатным

Сбербанк в честь своего 175-летия сделает вход в 18 художественных музеев в 17 городах России бесплатным в течение осени. Об этом сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

С 1 октября и по 30 ноября в Москве можно будет бесплатно посетить ГМИИ имени Пушкина, в Санкт-Петербурге — Русский музей. Также бесплатными на протяжении двух месяцев будут для посетителей музеи в Астрахани, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Тюмени и Ярославле.

Также Сбербанк в честь своего юбилея организует в ГМИИ имени Пушкина выставку картин для слепых и слабовидящих людей. В состав экспозиции войдут тактильные копии картин Боттичелли, Кранаха, Шардена, Пикассо, Гогена и Руссо из коллекции Пушкинского музея.