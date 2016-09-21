Путин призвал освободить частных предпринимателей от налогов на два года

Президент России Владимир Путин предложил на два года освободить частных предпринимателей от налогов и обязательных взносов, передает «Интерфакс».

«Мы неоднократно обсуждали и на партийных форумах в рамках "Единой России", на площадках ОНФ о необходимости на определенный период, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов», — сказал глава государства на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он также подчеркнул, что следует исключить любые возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством, для чего предложил внести необходимые поправки в законодательство.

Владимир Путин назвал бюрократические нагрузки на самозанятых граждан «избыточными», и указал, что именно из-за них многие вынуждены оставаться в тени.

«Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством. Чтобы они могли спокойно, "в белую", ввести и развивать свое дело. Зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям», — заявил президент РФ.

15 июля 2016 года на встрече с президентом РФ глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что патентная система поможет вывести частных предпринимателей из теневого сектора экономики. Кроме того, сокращение «теневой» занятости даст бюджету дополнительные доходы в размере 40 млрд рублей. По информации Голиковой, в России в 2015 году в «теневом» бизнесе было занято 14,8 млн человек.