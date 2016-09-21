В ЦИК назвали количество голосовавших в Сирии россиян

В Центризбиркоме назвали количество проголосовавших в Сирии на выборах Госдумы россиян, передает РБК.

Всего в Сирии в голосовании приняли участие 4,5 тысяч российских избирателей. Хотя данные о числе военнослужащих в Сирии засекречены, эксперты издания полагают, что большинство из них военные.

Так участковая избирательная комиссия №8269 в Дамаске, приписанная к Славгородскому одномандатному избирательному округу в Алтайском крае, отчиталась о голосовании 4571 человека. При этом на выборах президента в 2012 году и на выборах Госдумы в 2011 году голосовали в четыре раза меньше избирателей.

Как уточнили в ЦИК, на прошедших выборах в Сирии был образован один избирательный участок, на нем голосовали как обычные граждане России, так и российские военнослужащие, с 2015 года расквартированные на базе Хмеймим.