С 2017 года банки будут требовать СНИЛС при оформлении кредитов

С 1 января 2017 года банки смогут запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) данные на физлица только при наличии страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина (СНИЛС), пишет газета «Коммерсантъ».

Данная норма прописана в законе «О кредитных историях». После 1 января запросить данные без СНИЛС в БКИ банки смогут только по тем заемщикам, пенсионное обеспечение которых осуществляет не ПФР, а министерства и ведомства, например, по военным и чиновникам.

Регулятор также поясняет, что граждане могут получать данные о СНИЛС в личном кабинете на едином портале госуслуг и передать их банкам. Однако банкам для реализации подобной схемы необходимо установить в местах приема кредитных заявок компьютеры в доступом к порталу госуслуг.

Банкиры, в свою очередь, рассчитывали на то, процесс упростит доступ для них к базе данных Пенсионного фонда через систему межведомственного электронного взаимодействия (СВЭМ). В настоящее время полной базой СНИЛС располагает только ПФР, который предоставляет эти данные по запросу гражданам.

Между тем идти навстречу банкам в ПФР отказались. «Пенсионный фонд никогда не предоставлял и не предоставляет кредитным организациям данные лицевых счетов граждан в ПФР — ни через СМЭВ, ни как-либо иначе»,— заявили «Коммерсанту» в пресс-службе ПФР. Там пояснили, что данные предоставляются только самому гражданину, который при необходимости может самостоятельно предоставить их банку.