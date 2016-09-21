СМИ узнали о планах МЭР держать цену за доллар на уровне 65 рублей до 2019 года

Министерство экономического развития РФ при составлении федерального бюджета заложило в новый базовый сценарий курс на уровне 64–65 рублей за 1 доллар США в 2017–2019 годах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированных чиновников.

Новый базовый сценарий Минэкономразвития также предполагает, что в 2017–2019 годах нефть будет стоить около 40 долларов за баррель.

Ранее стабильный курс российской валюты на ближайшее время спрогнозировала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая прокомментировала решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 10% до конца 2016 года.

В свою очередь, Минфин также закладывает в проект бюджета на ближайшие три года цену нефти 40 долларов за баррель. При этом замглавы Минфина Максим Орешкин не исключил стрессовый сценарий, при котором нефть будет стоить 30 долларов за баррель.