21 сентября 2016, 08:03
США обвинили в атаке на конвой ООН в Сирии российские Су-24
Американские военные чиновники утверждают, что гуманитарный конвой под Алеппо разбомбили российские самолеты Су-24. Якобы на это указывают данные разведки, сообщает Reuters.
Собеседники агентства рассказали, что, по их данным, два Су-24 находились в небе над конвоем точно в то самое время, когда он был атакован. Напрашивается вывод, что в нападении виновата Россия, уверены они.
Советник Белого дома по национальной безопасности Бен Родс заявил, что администрация считает Россию ответственной за «огромную гуманитарную трагедию», но ничего о самолетах не сказал.
Минобороны РФ опровергло свою причастность к атаке на конвой ООН, и утверждает, что возгорание машин произошло непосредственно на земле.
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