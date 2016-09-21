США обвинили в атаке на конвой ООН в Сирии российские Су-24

Американские военные чиновники утверждают, что гуманитарный конвой под Алеппо разбомбили российские самолеты Су-24. Якобы на это указывают данные разведки, сообщает Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что, по их данным, два Су-24 находились в небе над конвоем точно в то самое время, когда он был атакован. Напрашивается вывод, что в нападении виновата Россия, уверены они.

Советник Белого дома по национальной безопасности Бен Родс заявил, что администрация считает Россию ответственной за «огромную гуманитарную трагедию», но ничего о самолетах не сказал.

Минобороны РФ опровергло свою причастность к атаке на конвой ООН, и утверждает, что возгорание машин произошло непосредственно на земле.