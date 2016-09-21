Будущий депутат петербургского ЗакСа отказался отвечать на большинство вопросов интервью

Получивший на выборах мандат депутата петербургского Заксобрания 21-летний футболист Виктор Сысоев, баллотировавшийся от ЛДПР, проигнорировал большинство вопросов журналиста во время интервью с ним. Об этом пишет The Neva-room.ru.

В частности, Сысоев не стал отвечать на вопрос о том, почему он решил баллотироваться в депутаты, а также о том, сколько раз за время кампании он встречался с избирателями. Будущий депутат не стал распространяться о целях своей депутатской работы и отметил, что в ЗакСе он будет заниматься «ничем».

Пожалуй, один из наиболее запоминающихся ответов Сысоева прозвучал на вопрос: «Где вы были в ночь выборов?». Депутат ответил: «И там, и там. А где - секрет».

Отметим, Сысоев, выступающий за ФК «Динамо СПб», набрал наибольшее число голосов в 22-й территории во Фрунзенском районе.