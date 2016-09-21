Президент Филиппин «послал к черту» Евросоюз

Парламент Евросоюза представил резолюцию филиппинскому президенту Родриго Дутерте, в которой призвал главу Филиппин прекратить кровавые убийства наркоторговцев. ЕС осуждающе отозвался о методах его борьбы с наркоторговлей в стране.

«Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им: идите к черту», — цитирует Дутерте телеканал Al Jazeera.

Страны-члены Европейского союза призвали к строгому контролю за нарушением прав человека на Филиппинах после публичных заявлений Родриго Дутерте о «войне с наркотиками». ЕС также призвал расследовать дела «в полном соответствии с национальными и международными обязательствами и соблюдения прав человека».

Президент Дутерте публично заявил, что он не будет преследовать сотрудников правоохранительных органов и граждан, которые убили торговцев наркотиками, сопротивлявшихся аресту.

Дутерте занимает пост главы Филиппин с июня, и уже более 3500 человек были убиты в ходе полицейских операций.